Almanya'da çöpten yiyecek almanın yasallaşması için hükümete çağrı

Almanya'da çöpten yiyecek almanın yasallaşması için hükümete çağrı

Almanya'nın Hamburg kentinde atılan yiyeceklerin çöpten alınmasının yasal hale gelmesi için hükümete yönelik baskılar artıyor.

Almanya'da çöpten yiyecek almanın yasallaşması için hükümete çağrı

Almanya'nın Hamburg kentinde atılan yiyeceklerin çöpten alınmasının yasal hale gelmesi için hükümete yönelik baskılar artıyor.

Hamburg Senatosu'nda adalet senatörü ve Yeşiller Partisi üyesi Till Steffen, çöpten yiyecek almanın yasa dışı olduğu Almanya genelinde gıda israfını azaltmak için yasanın değişmesini talep etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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