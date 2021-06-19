Almanya'da çöp konteynerinde 17. Yüzyıla ait iki değerli tablo bulundu
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Almanya'da çöp konteynerinde 17. Yüzyıla ait iki değerli tablo bulundu

Almanya'da çöp konteynerinde 17. Yüzyıla ait iki değerli tablo bulundu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Alman polisi, Köln kentinde bir otoyolda çöp konteynerinde bulunan 17. Yüzyıla ait iki değerli tablonun sahiplerini bulmak için dün kamuoyuna başvurdu.

Alman polisi, Köln kentinde bir otoyolda çöp konteynerinde bulunan 17. Yüzyıla ait iki değerli tablonun sahiplerini bulmak için dün kamuoyuna başvurdu. Resmi açıklama yapan polis, paha biçilmeyen tablolardan birinin İtalyan sanatçı Pietro Bellotti'nin 1665'te yaptığı kendi portresi olduğunu belirtti.

Köln kenti polisi dün yaptığı açıklamada 18 Mayıs tarihinde otoyolda bulunan çöp konteynerinde, ünlü Hollandalı sanatçı Samuel van Hoogstraten tarafından yapılan bir çocuğun portresi ile İtalyan sanatçı Pietro Bellotti'nin 1665'te yaptığı kendi portresinin 64 yaşındaki bir kişi tarafından bulunduğunu belirtti. Köln polisi, iki tablonun da uzmanlar tarafından incelendiğini ve tabloların orijinal olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu açıkladı. Tabloların sahiplerine ulaşamayan polis, kamuoyunun bilgisine başvurdu.Ünlü İtalyan ressam Pietro Bellotti, 1627 ile 1700 yılları arasında yaşamış ve Venedik'te zengin ailelerin koruyuculuğunda değerli eserler vermiş ressam olarak biliniyor. Bulunan diğer tablonun ise Samuel van Hoogstraten'e ait gülümseyen çocuk portresi olduğu belirtildi. Resimlerinde perspektifi iyi kullanan Hoogstraten'in, Amsterdam'da Rembrandt'ın öğrencisi olarak biliniyor.  


Almanya'da çöp konteynerinde 17. Yüzyıla ait iki değerli tablo bulundu
Almanya'da çöp konteynerinde 17. Yüzyıla ait iki değerli tablo bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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