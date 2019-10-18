Almanya'da "Çok kültürlülüğün önemi: Ülkeler için zenginlik ve demokrasi sınavı" paneli

18.10.2019 04:50

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Türkiye'deki çok kültürlülüğe ilişkin, "Çeşitliliğimiz zenginliğimizdir." dedi.



Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Almanya'nın başkenti Berlin'de "Çok kültürlülüğün önemi: Ülkeler için zenginlik ve demokrasi sınavı" konulu bir panel düzenledi.

Büyükelçi Ali Kemal Aydın, panelin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de farklı dinlere mensup ve farklı etnik kökene sahip insanların bulunduğuna işaret ederek, "Biz de bu zenginliği koruyup, muhafaza edip bu kültürel çeşitliliği yaşatmak için çalışıyoruz." dedi.



Bu bağlamda son yıllarda Türkiye'de birçok kilisenin ve sinagogun tamir edildiğini anlatan Aydın, "Çeşitliliğimiz zenginliğimizdir" değerlendirmesinde bulundu.



UID Genel Başkanı Bülent Bilgi de daha önce Londra'da düzenledikleri paneli, Berlin'den sonra Brüksel, Paris, Viyana, Zürih gibi diğer Avrupa ülkelerinin başkentlerinde de gerçekleştireceklerini aktardı.



Avrupa'nın, fakirler ile zenginler arasındaki makasın açılması, yaşlılıkta fakirlik, popülizm ve mülteci krizi gibi birçok sınamayla karşı karşıya kaldığını anlatan Bilgi, karşılıklı güven ve saygıyla bu sınamaların üstesinden gelinebileceğini ifade etti.



İslam'ın çok uzun bir zamandan beri Avrupa'nın bir parçası olduğunu vurgulayan Bilgi, "Bir kişi, kabul görür ve ona saygı gösterilirse bulunduğu ülkeye aidiyet duyar." diye konuştu.

Bilgi, mültecilere, Yahudilere ve Müslümanlara yönelik kışkırtıcılık yapan aşırı sağcı popülistlerle de mücadele etmek gerektiğini kaydetti.



Türkiye Keldani Katolik Kilisesi Patrik Vekili François Yakan da Batı'nın kültürel değerlerinin Asya kültüründen geldiğini söyledi.



İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeniden toparlanmaya çalışan Avrupa'ya az gelişmiş ülkelerden göçmenlerin geldiğini anlatan Yakan, göçmenleri kabul eden ülkelerde yaşanan kültürel zorlukları anlattı.

Yakan, ahlaki kurallarının her yerde aynı olduğunu, coğrafi ve kültürel farklılıkların bu kuralların geçerliliğini ortadan kaldırmadığını kaydetti.

Bu kuralları ihmal eden medeniyetlerin hızlı bir şekilde çöktüğünü belirten Yakan, "Türkiye'de ise binlerce yıl önce var olan bu çok kültürlük zenginliğinin nasıl korunacağına ve nasıl ön planda tutulacağına büyük önem verilmektedir." dedi.



Türkiye Katolik Episkoposlar Kurulu Basın Sözcüsü Dr. Rinaldo Marmara da çok kültürlülüğün demokrasiyi inşa eden ögelerin en önemlisi olduğunu belirterek, "Osmanlı İmparatorluğu başarıyla bu sınavın üstesinden geldi ve değişik kültürlere hayat tanıyan devlet yapısı da zamanımızda örnek teşkil etmektedir." dedi.

Bu modelin bugünkü Avrupa Birliği (AB) modeli olduğunu söyleyen Marmara, "Bir anlamda Osmanlı İmparatorluğu AB'nin öncüsü ve modeli sayılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.



Avukat Muhammed Akar'ın da katkı sunduğu paneli sivil toplum derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlar dinledi.

Kaynak: AA