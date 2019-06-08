Almanya'da çocukları taşıyan otobüs kaza yaptı: 26 yaralı

Almanya 'da 49 çocuğu taşıyan yolcu otobüsü, otomobil ile çarpıştı. Kazada 26 kişinin yaralandığı; 10'unun ağır yaralı olduğu belirtildi.

Kaza, Almanya'nın Arnstadt şehrinde bulunan A71 kavşağında, yerel saat ile 16: 00 sularında meydana geldi. Yerel medya, yaşları 16 ila 18 arasında değişen 49 çocuğu taşıyan yolcu otobüsünün, otomobil ile çarpıştığını; kazada 26 kişinin yaralandığını duyurdu. Otomobil sürücüsü ve yanında oturan yolcunun kaza sonrası araç içerisinde mahsur kaldığı; itfaiye ekiplerinin çabası ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kazada yaralanan 26 kişiden 10'unun ağır yaralı olduğu duyuruldu.

Kaynak: DHA

- Almanya