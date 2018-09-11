Almanya'da Çocuklar Sokağa Döküldü! Küçük Çocuklar, Anne-Babalarının Çok Fazla Telefonla İlgilenmesini Protesto Etti

Almanya'nın Hamburg şehrinde 150'den fazla çocuk sokaklara dökülüp, anne babalarının telefonlarıyla çok fazla ilgilenmesini protesto etti. Hamburglu çocukların eylemi sosyal medya ve dünya basınından büyük ilgi gördü.

BU YIL 300'DEN FAZLA ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Alman basınındaki haberlere göre, bu yıl 300'den fazla çocuk boğularak can verdi. Yaşanan çocuk ölümlerinin nedenini ebeveynlerin 'telefonla çok fazla uğraşmaları' olduğu iddia ediliyor.

150'DEN FAZLA ÇOCUK YÜRÜDÜ

Hamburg'da gerçekleşen yürüyüşte, 150'den fazla çocuk yürürken çok sayıda basın mensubu da hazır bulundu. Çocuklar, aileleri tarafından korunarak röportaj verdi.