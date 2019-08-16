Almanya'da çocuk pornosu platformu çökertildi

16.08.2019 13:57

Çocuk istismarı görüntüleri yayınlayan bir karanlık ağ platformu, Alman siber suçlarla mücadele uzmanlarının aylar süren yoğun çabaları sonunda çökertildi.Alman siber suçlarla mücadele uzmanları, aylar süren soruşturma sonucunda, çocukların cinsel istismar edildiği görüntülerin yayınlandığı bir platformun internet yayınlarına son verdi.

Mecklenburg-Vorpommern eyaleti Rostock savcılığı bugün yaptığı açıklamada, internetin "Darknet" olarak adlandırılan karanlık ağında yayın yapan platform hakkında, Aralık 2017'de polise gelen bir isimsiz ihbar üzerine harekete geçildiğini belirtti.

Savcılık, aylar süren çabalar sonucunda bir şüphelinin gözaltına alındığını açıklarken, söz konusu kişinin kendi çocuğuna cinsel istismarda bulunan bir Alman olduğunu ve başkalarına da çocuğunu cinsel istismarda bulunmaları için teklif götürdüğünü duyurdu.

"Çok sayıda kullanıcı tespit edildi"

Kullanıcıların anonim olarak internette gezinmelerini sağlayan TOR ağındaki sohbet platformunda 200 bini aşkın yasadışı çoçuk pornografisi verisi bulunduğuna dikkat çeken yetkililer, bu sohbet platformuna çok sayıda ülkeden de erişim sağlandığı tespitini aktardı. Hatta savcılık, karanlık ağın kullanıcılara sunduğu yoğun şifreleme ve gizlenme imkanına rağmen uzmanların farklı ülkelerden çok sayıda kullanıcının tespit edilebildiğini de bildirdi, ancak ayrıntılı bilgi vermekten kaçındı. Hollanda'ya teşekkür

Platformu sunucusunun Hollanda'da olduğu, Dubai'deki bir tedarikçi tarafından kiralandığı, Salı günü ise platformun yayınlarına son verildiği açıklandı. Rostock savcıları ve polisi, sunucunun nerede bulunduğunu tespit ederek el konulmasına destek olan Hollanda makamlarının sergilediği "yakın işbirliğini" överek teşekkür etti.

AFP, dpa/ DA, JD

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