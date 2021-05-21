Almanya'da çifte vatandaşlık konusunda kamuoyu oluşturmak için mektup kampanyası başlatıldı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyalet hükümetinde, 9 Haziran'da ele alınacak "Çifte Vatandaşlık? yasa teklifiyle ilgili ülkede yaşayan Türkler, yetkililere mektup gönderme kampanyası başlattı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyalet hükümetinde, 9 Haziran'da ele alınacak "Çifte Vatandaşlık? yasa teklifiyle ilgili ülkede yaşayan Türkler, yetkililere mektup gönderme kampanyası başlattı.

Kampanya ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) çifte vatandaşlık yasasını çağdaşlaştırmak için meclise sunduğu ve KRV meclisinde 9 Haziran'da parti grup temsilcilerinin katılacağı Uyum Komisyonu'nda ele alınacak teklifle ilgili kamuoyu oluşturulması hedefleniyor.

KRV-Seçim Hakkı Girişimi Başkanı Bahattin Gemici, meclisteki yetkililere birer mektup gönderdiklerini ve bu hakkın bir an önce verilmesini istediklerini belirtti.

Gemici, başlattıkları kampanyaya herkesin destek vermesini isteyerek şunları söyledi:

"Önümüzde altın kıymetinde kısa bir süre var. Başbakan Armin Laschet'e, FDP'li bakan Joachim Stamp'a ve meclis başkanı Andre Kuper'e mektup ya da elektronik posta göndererek çifte vatandaşlık istemeliyiz. Yetkililere gönderilecek yüzlerce mektup kararı olumlu yönde etkileyecektir. Bu kişilerin adresleri sırasıyla ministerpraesident@stk.nrw.de, joachim.stamp@mkffi.nrw.de, praesident@landtag.nrw.de olarak eklenebilir."

Bu çalışmada Alman kesiminin de desteğinin önemli olduğuna dikkati çeken Gemici, "Her derneğimiz bulunduğu kentteki AWO, Caritas, Diakoni gibi kurumlarla görüşmeli, sanatçıların, yazarların, bilim insanlarının, iş adamlarının, milletvekillerinin, belediye başkan ve üyelerinin meclise mektup yazmalarını istemelidir. Konunun Alman basınında yer bulması kamuoyu baskısını artıracaktır. Diğer eyaletlerde yaşayan yurttaşlarımızın da bize destek vermelerini bekliyoruz." dedi.

KRV Uzmanlar Komisyonu olumlu görüş bildirmişti

Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı KRV'de Eyalet Meclisi Uzmanlar Komisyonu, 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Türklere çifte vatandaşlık hakkının verilmesi konusunda olumlu görüş bildirmiş ve çifte vatandaşlığın modernleştirilmesi ve istisnasız kolaylaştırılması gerektiğini belirtmişti.

Çifte vatandaşlık konusunda KRV Eyalet Meclisinin alacağı karar tavsiye niteliğinde olacak. Kesin karar ise Federal Meclis tarafından alınabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek