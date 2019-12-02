Almanya'da çevreciler kömür madenlerini işgal etti
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Almanya'da çevreciler kömür madenlerini işgal etti

Almanya'nın doğusunda binerce iklim ve çevre aktivisti, açık döküm kömür madenlerini işgal etti.

02.12.2019 16:57 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:00

'nın doğusunda binerce iklim ve çevre aktivisti, açık döküm kömür madenlerini işgal etti. Küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen gösterilerde eylemciler, hükümeti elektrik üretiminde kömür kullanımını derhal durdurmaya çağırdıView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: Almanya'da çevreciler kömür madenlerini işgal etti
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