Almanya'da çevreciler kömür madenlerini işgal etti
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Almanya'da çevreciler kömür madenlerini işgal etti

Almanya'nın doğusunda binerce iklim ve çevre aktivisti, açık döküm kömür madenlerini işgal etti. Küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen gösterilerde eylemciler, hükümeti elektrik üretiminde kömür kullanımını derhal durdurmaya çağırdı

01.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:43
Almanya'da çevreciler kömür madenlerini işgal etti

'nın doğusunda binerce iklim ve çevre aktivisti, açık döküm kömür madenlerini işgal etti.


Küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen gösterilerde eylemciler, hükümeti elektrik üretiminde kömür kullanımını derhal durdurmaya çağırdı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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