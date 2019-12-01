Almanya'da çevreciler kömür madenlerini işgal etti
Almanya'nın doğusunda binerce iklim ve çevre aktivisti, açık döküm kömür madenlerini işgal etti. Küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen gösterilerde eylemciler, hükümeti elektrik üretiminde kömür kullanımını derhal durdurmaya çağırdı
01.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:43
Almanya'nın doğusunda binerce iklim ve çevre aktivisti, açık döküm kömür madenlerini işgal etti.
Küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen gösterilerde eylemciler, hükümeti elektrik üretiminde kömür kullanımını derhal durdurmaya çağırdı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com