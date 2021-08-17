Almanya'da çevreciler, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Merkezi'ne boyalı saldırı yaptı
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Almanya'da çevreciler, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Merkezi'ne boyalı saldırı yaptı

Almanya'da çevreciler, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Merkezi'ne boyalı saldırı yaptı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya'nın çevre politikasını protesto eden bir grup, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) Genel Merkezi'ne boyalı saldırıda bulundu.

Almanya'nın çevre politikasını protesto eden bir grup, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) Genel Merkezi'ne boyalı saldırıda bulundu.

Polis, olaya karışan 40 kişiyi kimlik tespitinde bulunmak üzere geçici olarak gözaltına aldı.

Saldırıyla alakası olmayan diğer göstericiler ise "Endüstride çevrenin ve iklimin tahribi böyle devam edemez" yazılı pankartlar açarak, yürüyüşe geçti.

Protestocular, Almanya'da tarım arazilerini yok eden ve emisyonlardan sorumlu olan şirketleri eleştiren sloganlar attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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