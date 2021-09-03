Almanya'da çevre örgütleri "iklim" için otomobil şirketlerine dava açmaya hazırlanıyor
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Almanya'da çevre örgütleri "iklim" için otomobil şirketlerine dava açmaya hazırlanıyor

Almanya'da çevre örgütleri 'iklim' için otomobil şirketlerine dava açmaya hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Almanya'da çevre örgütleri Greenpeace ve Deutsche Umwelthilfe'nin (DUH), Alman otomobil üreticileri BMW, Daimler, Volkswagen ve enerji tedarikçisi Wintershall'a yetersiz iklimi koruma önlemleri gerekçesiyle dava açmaya hazırlandığı bildirildi.

Almanya'da çevre örgütleri Greenpeace ve Deutsche Umwelthilfe'nin (DUH), Alman otomobil üreticileri BMW, Daimler, Volkswagen ve enerji tedarikçisi Wintershall'a yetersiz iklimi koruma önlemleri gerekçesiyle dava açmaya hazırlandığı bildirildi.

Çevre örgütü temsilcileri, başkent Berlin'deki Federal Basın Merkezi'nde yaptıkları açıklamada, Alman otomobil üreticilerinin 2030 yılına kadar içten yanmalı motorlu otomobil üretimini durdurmasını ve Wintershall'dan ise 2026'dan itibaren yeni petrol ve gaz sahaları açmasına son vermesini talep ettiklerini belirtti.

Greenpeace ve Deutsche Umwelthilfe, Paris İklim Anlaşması ve Almanya İklim Koruma Yasası'nın hedeflerine ulaşması için şirketlere verilen söz konusu tarihlerin gerekli olduğunu savunarak, taleplerine cevap verilmesi için şirketlere birkaç haftalık bir süre verdi.

Örgütler, taleplerine otomobil üreticilerinden ve enerji tedarikçisinden cevap alamazlarsa, Alman mahkemelerinde dava açacaklarını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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