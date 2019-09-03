Almanya'da çevre kurallarını uygulamayan siyasetçiler hapis cezasıyla karşı karşıya

03.09.2019 16:08

Almanya'nın Bavyera eyaletinde, hava kirliliğine neden olan araçların trafiğe çıkmasını yasaklayan kuralları uygulamayan siyasetçiler hapis cezası riskiyle karşı karşıya. Konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) de gündeminde bulunuyor.



Bavyera eyaletindeki çevre aktivistleri ve politikacıları karşı karşıya getiren başvuruda, çevre örgütü Deutsche Umwelthilfe (DUH), Avrupa Birliği araç emisyon yönetmeliğine uymayan araçlara karşı ağır cezalar getirilmesini talep ediyor. Bavyera'daki yerel siyasetçiler ise araç yasaklarının "kötü bir çözüm" olduğunu savunuyor. Euronews.com'da Görüntüle