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Almanya'da CDU/CSU'nun başbakan adayı Laschet yeni hükümeti kurmak istiyor

AA / Erbil Başay - Haberler | Güncel
Almanya'da CDU/CSU'nun başbakan adayı Laschet yeni hükümeti kurmak istiyor

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Armin Laschet, CDU/CSU'nun öncülüğünde bir koalisyon kurmak için elinden geleni yapacağını belirtti.

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Armin Laschet, CDU/CSU'nun öncülüğünde bir koalisyon kurmak için elinden geleni yapacağını belirtti.

Laschet, ilk sandık çıkış anketlerinin açıklanmasının ardından başkent Berlin'de, CDU Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Bu seçim akşamının çok özel olduğunu belirten Laschet, 16 yıl sonra Başbakan Angela Merkel'in genel seçimde yeniden aday olmadığını ifade etti.

Laschet, bu 16 senenin Almanya için iyi yıllar olduğunu vurgulayarak, Merkel'e teşekkür etti.

Anketlere göre, seçimlerin başa baş geçtiğine işaret eden Laschet, "Bu seçim akşamı istisnai bir durum. Henüz elimizde güvenilir rakamlar yok. Ancak bu sonuçtan memnun olmadığımızı şimdiden söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Laschet, bu seçim gecesinin uzun geçeceğini ve nasıl sonuçlanacağının şimdiden söylenemeyeceğini, muhtemelen Almanya'da ilk kez gelecek hükümetin 3 partiyle kurulacağını kaydetti.

Hükümet kurma görevinin CDU/CSU'da olduğunu belirten Laschet, "Hristiyan Birlik partilerinin öncülüğünde bir koalisyon kurmak için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Almanya'nın şimdi geleceği şekillendiren bir koalisyona ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Laschet, "Zıtlıkları aşmak ve Almanya'nın birliğini sağlamak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Laschet, CDU/CSU'ya verilen her oyun ülkede sol hükümetin kurulmasına karşı verildiğini kaydetti.

Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin ilk sandık çıkış anketine göre, CDU/CSU ve Sosyal Demokrat Parti yüzde 25'er oy aldı.

AA / Erbil Başay - Son Dakika Haberleri
Almanya'da Hristiyan Birlik (CDUCSU) partilerinin başbakan adayı Laschet: 'Hristiyan Birlik partilerinin öncülüğünde bir koalisyon kurmak için...

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Laschet: "Hristiyan Birlik partilerinin öncülüğünde bir koalisyon kurmak için...

 Almanya'da yapılan genel seçimde ilk sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik (CDUCSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 25'er oy...

Almanya'da yapılan genel seçimde ilk sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 25'er oy...
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