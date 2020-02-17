Almanya'da camiyi yakan kişiye 3,5 yıl hapis cezası

17.02.2020 21:03 | Son Güncelleme: 17.02.2020 21:03

Almanya'nın Hagen kentinde İslam Toplumu Milli Görüş'e (IGMG) bağlı Ulu Camii'ni yakan kişi 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Almanya'nın Hagen kentinde geçtiğimiz yıl İslam Toplumu Milli Görüş'e (IGMG) bağlı Ulu Cami önündeki çöp bidonları ve kartonlarını ateşe verilmesi sonucu çıkan yangında camide maddi hasar meydana gelmişti. Cami cemaatinin kaçarken yakalayıp polise teslim ettiği 53 yaşındaki sanık bugün çıkarıldığı mahkemede 3,5 yıl hapis cezası aldı. Bir yıldır devam eden davada, saldırgan girdiği yerin cami olduğunu bilmediğini ve sigarasını unuttuğundan dolayı yangın çıktığını iddia etmişti.



Almanya İslam Konseyi (IR) Genel Sekreteri ve İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Sekreter Yardımcısı Murat Gümüş, "Son yıllarda yapılan cami saldırıları failleri tespit edilemiyordu dolayısıyla ceza almıyorlardı. Bu durumda fail tespit edildi mahkemeye çıkarıldı" dedi. Verilen cezanın camiye yapılmış bir saldırı olarak cezalandırılmadığını söyleyen Gümüş, "Bir eve veya bir apartmana yapılmış bir saldırı olarak cezalandırıldı. İslam düşmanlığı saikiyle mi yapıldı bu saldırı, bu soruda önemli. Mahkeme herhangi bir bulgu göremediğini söylüyor. Bunlara gerekçeli karar üzerinden bakmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. - HAGEN

Kaynak: İHA