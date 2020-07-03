Almanya'da camiye saldırı planlayan aşırı sağcılara yönelik operasyon Almanya'nın Wittenberg kentindeki bir camiye yönelik saldırı planlayan "Freie Kraefte Prignitz" adlı aşırı sağcı gruba yönelik 3 eyalette operasyon düzenledi.

Almanya'nın Wittenberg kentindeki bir camiye yönelik saldırı planlayan "Freie Kraefte Prignitz" adlı aşırı sağcı gruba yönelik 3 eyalette operasyon düzenledi.

Brandenburg Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, aşırı sağcı grubun Wittenberg kentindeki camiye ve göçmenlere ait iş yerlerine saldırılar düzenleyeceğine dair istihbarat alındığı, bunun üzerine Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saksonya eyaletlerdeki grup üyelerinin evlerinin arandığı belirtildi.

Aramalarda dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları ve taşınabilir belleklere el konulduğu ifade edilen açıklamada, grup üyelerine yönelik soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Brandenburg Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Torsten Herbst de basına yaptığı açıklamada, 32-40 yaşlarındaki 7 kişinin molotofkokteyli ile Wittenberg'deki bir camiye saldırı planladıkları yönünde istihbarat aldıklarını belirtti.

Aramalarda "kesici ve delici silahların" yanı sıra mühimmatın da ele geçirildiğini ifade eden Herbst, operasyonda gözaltına alınan kimsenin olmadığını bildirdi.

Kaynak: AA