Almanya'da camiye saldırı

21.10.2019 12:36

Almanya'nın Dortmund kentinde bulunan Ulu Camii'ne molotofkokteylli saldırı düzenlendi.

Saldırı, Dortmund'da bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Ulu Cami'ne dün gece düzenlendi. Caminin duvarlarında yanık izleri meydana gelirken, yönetim kurulu odasının camları kırıldı. Saldırının, son dönemlerde sokağa çıkan terör yandaşları ya da aşırı sağcılar tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor.

SALDIRI SONRASI DİTİB'DEN KINAMA

Ulu Cami'ne düzenlenen molotofkokteylli saldırı sonrasında DİTİB açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "21.10.2019 günü gece saat 01.30 sularında Dortmund'da DİTİB Ulu Cami'ne düzenlenen hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Dortmund'da yaşayan 50 bin civarındaki Türk vatandaşı ve yaklaşık 40 sivil toplum örgütü ve derneği yaşanan gelişmelerden büyük kaygı duymaktadır. Derneklerimizin, camilerimizin ve toplumumuzun güvenliğinden sorumlu emniyet güçlerine ve tüm yetkililere kamuoyu vasıtası ile seslenmek istiyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştirenler bir an önce bulunmalı ve adalet önüne çıkarılmalıdır. Saldırıların tekrar etmemesi ve tüm dernek ve camilerimizin emniyetinin sağlanması için her türlü önlem ivedilikle alınmalıdır. Dortmund'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza her türlü tahrike karşı soğukkanlı olmalarını tavsiye ediyoruz. Bizler yaşadığımız bu ülkede huzura ve barışçıl birlikte yaşama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm gücümüzle ve ortak irademizle katkı vermeye devam edeceğiz"

Kaynak: DHA