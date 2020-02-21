Almanya'da camiye ırkçı saldırı
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Almanya'da camiye ırkçı saldırı

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Emmendingen kentinde bir camiye ırkçı saldırıda bulunulduğu bildirildi.

21.02.2020 18:16 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:16
Almanya'da camiye ırkçı saldırı

'nın eyaletinin Emmendingen kentinde bir camiye ırkçı saldırıda bulunulduğu bildirildi.


Freiburg polisinden yapılan açıklamaya göre, Emmendingen'deki bir camiye kimliği belirsiz kişilerce çarşamba akşamı gamalı haç çizildi ve ırkçı sloganlar yazıldı.


Ayrıca, dün ve bugün cami yakınındaki bir kreşin ve bir okulun duvarlarına benzer içerikli yazılar yazıldığı tespit edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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