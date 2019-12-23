Almanya'da camiye domuz fotoğraflı hakaret mektubu gönderildi
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Almanya'da camiye domuz fotoğraflı hakaret mektubu gönderildi

Almanya'nın Duisburg kentinde bir camiye, domuz fotoğrafı bulunan ve hakaret içerikli ifadeler yer alan mektup gönderildi.

23.12.2019 00:14 | Son Güncelleme: 23.12.2019 00:14
Almanya'da camiye domuz fotoğraflı hakaret mektubu gönderildi

'nın Duisburg kentinde bir camiye, domuz fotoğrafı bulunan ve hakaret içerikli ifadeler yer alan mektup gönderildi.

Diyanet İşleri Türk 'ne (DİTİB) bağlı Muradiye Camisi'ne mektupta, İslam dininin yanı sıra Türk ve Araplara yönelik ağır hakaretler içeren ifadeler yer aldı.

Münih'ten posta yoluyla gönderilen mektuptaki gönderici ismi ve adresinin sahte olduğu tahmin ediliyor.

Posta kutusundan cami derneği yöneticilerince alınan mektubun, yarın polise intikal ettirileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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