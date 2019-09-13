Almanya'da camilere yine bomba ihbar yapıldı

13.09.2019 20:05

Almanya 'nın Duisburg kentinde DİTİB Merkez Cami ve Berlin'de Şehitlik Cami'ne bu sabah elektronik posta ile bomba ihbarı yapılırken, polis ekiplerinin aramasının ardından her iki ihbarında asılsız olduğu açıklandı.

Almanya'nın Duisburg şehrinde bulunan Diyanet işleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Cami'ne bu sabah saat 08.56'da elektronik posta ile bomba ihbarı yapıldığı ve söz konusu ihbarda, saat 11 gibi bombanın patlayacağı notu bırakıldığı açıklandı.

"BOMBA İHBARIYLA MÜSLÜMANLARA KORKU SALMAK İSTİYORLAR"

DİTİB Duisburg Merkez Cami'ne yapılan bomba ihbarı bilgisini alan ve camiye gelerek bilgi alan T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Mustafa Akpınar, "Avrupa'nın göbeğinde, Almanya'da bir inanca, din özgürlüğüne karşı yapılan bu saldırılar, gerçekten çok endişe verici. Biz Müslümanlar olarak bütün insanlığı barışa davet ediyoruz. Bütün insanlığın kardeşliğini, barışını savunuyoruz. Ama buna rağmen İslam düşmanlığı, İslamofobik davranışlar, Müslümanlara yönelik ayrımcılık her gün kendini çeşitli boyutları ile gösteriyor. Biz, Alman makamları tarafından önlem alınmasını istiyoruz, bekliyoruz. Camilerimizde kamera sistemleri var, güvenlik önlemlerimiz var ancak buna rağmen bu tip olayların önüne geçemiyoruz. Biz Alman yetkililerin sağduyusuna güveniyoruz ve bu konuda kendilerinden destek bekliyoruz" dedi.

Daha öncede DİTİB Köln Merkez Cami'ne ve Duisburg Merkez Cami'ne benzer ihbarların yapıldığını hatırlatan Mustafa Akpınar, "Bugün Duisburg Merkez Cami'ne olduğu gibi Berlin'deki Şehitlik Cami'ne aynı içerikli bomba ihbarın yapıldığını ve orada da yapılan arama sonucu ihbarın asılsız çıktığını öğrendik. Müslümanları tedirgin etmek, korkutmak, ürkütmek ve yıldırma düşüncesi olduğunu görüyoruz. Allah'a şükür her iki ihbarda asılsız çıktı, bir daha ki seferde ihbarların asılsız çıkacağından emin değiliz. Alman makamlarından bu bağlamda destek bekliyoruz" diye konuştu.

"ENDİŞELİYİZ"

Duisburg DİTİB Merkez Cami Derneği Başkanı Yusuf Aydın bomba ihbarıyla ilgili olarak, şunları söyledi, "Sabah saat 08.56'da elektronik posta yoluyla camimize, bir bomba ihbarı yapıldı. İhbar bilgisini alır almaz, emniyet birimlerine haber verdik. Polis ekipleri hızlı bir şekilde camimize intikal etti, polis köpekleriyle uzman polisler hem cami içinde, hem de çevresinde aramalar yaptı. Polislerin aramasında her hangi bir bomba bulgusu bulunmadı. İhbarın asılsız olduğunun anlaşılmasının ardından polislerle yaptığımız toplantı sonrasında cuma namazı öncesi camiyi tekrar ibadete açtık. İkinci kez camimize, bomba ihbarı yapıldı. Vatandaşlarımız da, biz yöneticiler de, ister istemez endişeye kapılıyoruz, umarız bu son olur" dedi.

Yapılan aramanın ardından bomba ihbarının asılsız çıkmasıyla tekrar ibadete açılan Duisburg Merkez Cami'nde, cuma namazının ardından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Duisburg Merkez Cami'nden detay görüntüler

-Din Hizmetleri Ataşesi Mustafa Akpınar ve DİTİB Merkez Cami Derneği Başkanı Yusuf Aydın ile röportajlar

Kaynak: DHA