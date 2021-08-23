Almanya'da camilerde aşı kampanyaları sürüyor

Almanya'daki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı cami derneklerinde, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için düzenlenen aşı kampanyaları devam ediyor.

Almanya'daki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı cami derneklerinde, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için düzenlenen aşı kampanyaları devam ediyor.

Cami cemaatinin yanı sıra çevre sakinleri tarafından da ilgiyle karşılanan kampanyalar çerçevesinde Köln DİTİB Merkez Camisi'nde 3 bin 771 kişiye, Duisburg DİTİB Merkez Camisi'nde ise 2 bin 700 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

DİTİB tarafından yapılan yazılı açıklamada, ağustos ayında kampanyalar çerçevesinde ayrıca DİTİB'e bağlı Heilbronn Merkez Camisi park alanındaki mobil aşı merkezinde, Forchheim Yunus Emre, Maulbronn Mimar Sinan, Lünen-Brambauer ve Lünen Selimiye, Werdohl, Witten ve Viernheim Eyüp Sultan, Hamburg, Siegburg ve Wuppertal Merkez, Ludwigsburg Yavuz Selim, Marktredwitz Süleymaniye, Bergedorf Kocatepe, Monnheim Osman Gazi, Velbert camilerinde düzenlenen aşı kampanyaları çerçevesinde binlerce kişiye Kovid-19 aşısı uygulandığı belirtildi.

Alman sağlık kurumları ve cami dernekleri iş birliğinde organize edilen kampanyalarda tercihe göre BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson aşısı uygulandı.

Düsseldorf DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Ersin Özcan ve Essen DİTİB Bölge Birliği Başkanı Fahrettin Alptekin, yaptıkları ortak açıklamada, yaşadıkları toplumun sağlığının korunmasına katkı sağlamanın dini cemaat olarak sorumlulukları arasında bulunduğunu belirtti.

Açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"DİTİB teşkilatı olarak, hem cemaatimiz hem de toplumun diğer bütün fertlerinin Kovid-19'a karşı korunması için aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz ve bu sağlık hizmetine ev sahipliği yapıyoruz. Düzenlenen kampanyalardan hem cami cemaatimiz hem de Alman komşularımız memnun kaldılar. Elbirliğiyle inşallah bu hastalığı yeneceğiz. Cami derneklerimize bu imkanı veren yerel yetkililere ve sağlık kurumlarına, sağlık çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek