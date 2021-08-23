Almanya'da camilerde aşı kampanyaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Almanya'da camilerde aşı kampanyaları sürüyor

Almanya'da camilerde aşı kampanyaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Almanya'daki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı cami derneklerinde, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için düzenlenen aşı kampanyaları devam ediyor.

Almanya'daki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı cami derneklerinde, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için düzenlenen aşı kampanyaları devam ediyor.

Cami cemaatinin yanı sıra çevre sakinleri tarafından da ilgiyle karşılanan kampanyalar çerçevesinde Köln DİTİB Merkez Camisi'nde 3 bin 771 kişiye, Duisburg DİTİB Merkez Camisi'nde ise 2 bin 700 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

DİTİB tarafından yapılan yazılı açıklamada, ağustos ayında kampanyalar çerçevesinde ayrıca DİTİB'e bağlı Heilbronn Merkez Camisi park alanındaki mobil aşı merkezinde, Forchheim Yunus Emre, Maulbronn Mimar Sinan, Lünen-Brambauer ve Lünen Selimiye, Werdohl, Witten ve Viernheim Eyüp Sultan, Hamburg, Siegburg ve Wuppertal Merkez, Ludwigsburg Yavuz Selim, Marktredwitz Süleymaniye, Bergedorf Kocatepe, Monnheim Osman Gazi, Velbert camilerinde düzenlenen aşı kampanyaları çerçevesinde binlerce kişiye Kovid-19 aşısı uygulandığı belirtildi.

Alman sağlık kurumları ve cami dernekleri iş birliğinde organize edilen kampanyalarda tercihe göre BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson aşısı uygulandı.

Düsseldorf DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Ersin Özcan ve Essen DİTİB Bölge Birliği Başkanı Fahrettin Alptekin, yaptıkları ortak açıklamada, yaşadıkları toplumun sağlığının korunmasına katkı sağlamanın dini cemaat olarak sorumlulukları arasında bulunduğunu belirtti.

Açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"DİTİB teşkilatı olarak, hem cemaatimiz hem de toplumun diğer bütün fertlerinin Kovid-19'a karşı korunması için aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz ve bu sağlık hizmetine ev sahipliği yapıyoruz. Düzenlenen kampanyalardan hem cami cemaatimiz hem de Alman komşularımız memnun kaldılar. Elbirliğiyle inşallah bu hastalığı yeneceğiz. Cami derneklerimize bu imkanı veren yerel yetkililere ve sağlık kurumlarına, sağlık çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

Almanya'da camilerde aşı kampanyaları sürüyor
Almanya'da camilerde aşı kampanyaları sürüyor
Almanya'da camilerde aşı kampanyaları sürüyor
Almanya'da camilerde aşı kampanyaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

Kabil'deki 229 Türk vatandaşı daha 'uçan kale' ile tahliye edildi
Kabil'deki 229 Türk vatandaşı daha "uçan kale" ile tahliye edildi
Büyük saygısızlık! Türk bayrağına silahla ateş edilerek zarar verildi
Büyük saygısızlık! Türk bayrağına silahla ateş edilerek zarar verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Buğra Kavuncu Ekrem İmamoğlu
Magazin Alişan Sibel Can Hande Erçel İrem Derici
Spor Marcao Erol Bulut Fatih Terim Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Almanya'da camilerde aşı kampanyaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 19:12:42. #1.14#

title