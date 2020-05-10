Almanya'da camiler ibadete yeniden açıldı
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Almanya'da camiler ibadete yeniden açıldı

Almanya'da camiler ibadete yeniden açıldı
10.05.2020 12:42 | Son Güncelleme: 10.05.2020 12:43

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı hijyen ve dezenfekte şartlarını yerine getiren camiler, kapılarını cemaate ikişer metre 'sosyal mesafe' şartıyla açtı.

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı hijyen ve dezenfekte şartlarını yerine getiren camiler, kapılarını cemaate ikişer metre 'sosyal mesafe' şartıyla açtı.

Almanya'da koronavirüs salgını sebebiyle toplu ibadete sekiz hafta ara veriliyordu. Ülkede bulunan camiler, salgına karşı alınan önlemler kapsamında hijyen ve dezenfekte uygulamalarının ardından yeniden açıldı.  Almanya Müslümanları Koordinasyon Konseyi kurallarına göre bu sabah, Müslümanlar ilk ibadetlerini gerçekleştirdi. Köln kentinde cemaat, evlerinde abdest aldıktan sonra yanlarında getirdikleri seccade, takke ve tespih camiye geldi. Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, açılışta Diyanet Merkez Camisi'nde hazır bulundu.

'CAMİLERİN TEKRAR AÇILMASI BÜYÜK MORAL OLDU'

Erciyes, "Camilerin tekrar açılması toplumumuza büyük moral oldu, birlik içerisinde bu zor günleri atlatacağımıza inanıyorum" dedi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Başkanı Kazım Türkmen (DİTİB) Almanya Ehrenfeld Merkez Camisi'nde ilk sabah namazını kıldırdı. Cemaatin ikişer metre mesafe aralıklarla durduğu hijyen ve özel olarak çıkartılan diğer kuralların tümüne uyduğu gözlemlendi.

'KURALLARA UYARSAK KISITLAMALAR DEĞİŞECEK'

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, "Bundan sonra cemaatimiz bir elinde seccade, ağzında maske ile kurallara riayet ederse ilerde bazı kısıtlamalar değişecek" dedi. Almanya'nın Köln kentindeki İslam Toplumu Milli Görüş Nippes Fatih Camisi de bahsi geçen hijyen ve dezenfekte kurallarını yerine getirerek ibadete açıldı. Cemiyet Başkanı Fevzi Bayrak, "Cemaatimiz camisini çok özlemiş, önceden bilgilendirmelerimize uyarak sabah namazına koştular" dedi. Bayrak, caminin belirtilen kurallara uyduğunu ifade etti.

'KURALLARA SONUNA KADAR UYACAĞIZ'

Köln'deki bir başka cami olan Aliyül Murtaza Camisi de belirtilen kurallara uyarak ibadete açıldı. Cami Başkanı İzzet Genç, "Ramazanın yarısı bitse de Allah'a hamdolsun, camimize kavuştuk. Cemaatimiz gözü yaşlı içeriye girdi, mesafe kurallarına da uyduk. Sonuna kadar da uyacağız. Allah bu hastalıktan tamamen hepimizi kurtarsın" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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