Almanya'da camiler 9 Mayıs'ta yeniden açılmaya hazırlanıyor

Almanya'da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında kapatılan camiler 9 Mayıs'ta yeniden açılmaya hazırlanıyor.

Almanya'da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında kapatılan camiler 9 Mayıs'ta yeniden açılmaya hazırlanıyor. Cami girişlerine dezenfektan yerleştirilirken namazların sosyal mesafeye uygun şekilde kılınabilmesi için yerler tek tek işaretlendi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 600 binden fazla kişiye bulaşan ve 260 binden fazla kişinin de ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) mücadele kapsamında Almanya'da kapatılan camiler, 9 Mayıs'ta tekrar açılmaya hazırlanıyor. Hazırlık kapsamında genel temizlik yapılırken aynı zamanda kapı kolları, merdiven tutacakları gibi temas edilen yerler dezenfektan ile özel olarak temizlendi. Cami içerisinde cemaatin seccadesini serebileceği alanlar sosyal mesafe kuralını gözeterek tek tek işaretlendi. Ayrıca cami girişine ellerin dezenfekte edilebilmesi için dezenfektan yerleştirildi.

Alınan kararlara göre camilerde aynı anda en fazla 50 kişi ibadet edebilecek ve cami içerisinde maske takmak zorunda olacak. Ayrıca, namazların sosyal mesafeye uygun şekilde kılınabilmesi için yerlere şerit çekildi. Halı üzerinde namaz kılınmayacağı, vatandaşların yanında getirecekleri kendi seccadeleri ile namazını kılabileceği belirtildi. Almanya'da salgınla mücadele kapsamında sadece sabah, öğle ve ikindi namazları camide cemaatle kılınabilecek. Cuma namazı, teravih ve bayram namazları ise kılınmayacak.

Camilerde abdest alınmayacak

Berlin Şehitlik Cami Din Görevlisi Hasan Çağlayan, Almanya İslam Koordinasyon Merkezi olarak alınan ortak kararlar çerçevesinde kendilerinin de bazı tedbirlere başvuracaklarını dile getirdi. Tedbiri elden bırakmamak gerektiğini ifade eden Çağlayan, "9 Mayıs'tan itibaren sabah, öğle ve ikindi namazları için cemaatlerimiz camiye gelebilecek. Gelirken abdestli gelecekler. Lavaboların şu an için kullanılmaması yönünde bir karar alındı" dedi. Çağlayan, "Cemaatimiz yine kendi seccadelerini, tesbihlerini, kendi Kur'an-ı Kerimlerini, takkelerini, getirecekler, başkalarının malzemelerine ellerini sürmeyecekler. İbadet biter bitmez de camiden ayrılacaklar. Yine 12 yaşından küçük çocuklarımızı taşıyıcı oldukları için tedbir açısından almayacağız. Camimize gelen ilk 50 kişiyi camimize aldıktan sonra diğerlerine dolu denilecek ve daha sonraki vakitlerde gelmeleri söylenecek. Ellinin üzerinde kişiyi almayacağız" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA