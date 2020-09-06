Almanya'da camide soygun güvenlik kamerasında
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Almanya'da camide soygun güvenlik kamerasında

Almanya'nın başkenti Berlin'de Mariendorf Camisi'ndeki,, yardım kumbasının içinde bulunan para kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Almanya'da camide soygun güvenlik kamerasında
06.09.2020 12:00 | Son Güncelleme: 06.09.2020 12:05

 Almanya'nın başkenti Berlin'de Mariendorf Camisi'ndeki,, yardım kumbasının içinde bulunan para kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Soygun anları ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mariendorf Camisi'ni mesken edinen iki hırsız, camiye hırsızlık için geldi. Geçtiğimiz çarşamba günü gece 02.15 sularında meydana gelen olayda, camiye ait yardım kumbarısını hedef alan hırsızlar, caminin girişim kapısını kırarak, içeri girdi. O anlar camiye ait güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. 

SABAH NAMAZINDA FARKEDİLDİ 

Sabah namazına gelen cemaat tarafından fark edilen soygunda kimliği belirsiz iki kişi, caminin yeni inşaatında kullanılmak için toplanan yardım paraların bulunduğu  kumbaraları boşalttı. Olayla ilgili konuşan Mariendorf Cami Vakfı Başkanı Ahmet Atış, Demirören Haber Ajans'na  yaptığı açıklamada " Çarşamba gecesi hırsızlık amaçlı kimliği belli olmayan kişi ya da kişiler camimizin kapısının kilidini kırarak içeri girmişler. Cami girişindeki  ve içerideki kumbaraları boşaltmışlar. Bürodaki eşyalar darmadağıdı. Belli ki para aramışlar. Olayı polise bildirdik. Berlin Konsolosluğu'muzu olaydan haberdar ettik. Maddi hasarla birlikte cami inşaatına yardım kumbaralarındaki tüm paralarımızı çalmışlar" dedi. 

BİR HAFTADA İKİNCİ SOYGUN

Berlin'de geçen haftada Medine Cami'ye ait yardım paralarının çalındığı ifade edilirken, son zamanlara camilere yönelik hırsızlık olayında artış yaşandığı kaydedildi.


Kaynak: DHA

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