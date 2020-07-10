Almanya'da cami rehberi yetiştirecek ilahiyatçılar sertifikalarını aldı Almanya'nın Köln kentinin sembollerinden biri haline gelen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) genel merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi başta olmak üzere ülkedeki camileri turistlere tanıtıp İslam dinini anlatacak rehberler yetiştirecek olan cami rehberi eğitmenleri...

Almanya'nın Köln kentinin sembollerinden biri haline gelen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) genel merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi başta olmak üzere ülkedeki camileri turistlere tanıtıp İslam dinini anlatacak rehberler yetiştirecek olan cami rehberi eğitmenleri törenle sertifikalarını aldı.

Mart ayında 20 ilahiyatçı rehber eğitmeninin, Almanya genelindeki bölgelerde rehberleri eğitmesi amaçlanıyor.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, DİTİB Genel Merkezi'nde düzenlenen sertifika töreninde yaptığı konuşmada, "Cami Rehberleri Eğitmenleri Sertifika Programı" çerçevesinde verdikleri bu eğitimlerin, gerek Avrupa'daki Müslüman toplumuna gerekse yaşadıkları topluma faydalı olmasını diledi.

Cami rehberliğinde dil ve üslubun önemine vurgu yapan Türkmen, "İlahiyat eğitimi aldınız, cami rehberlik eğitimi konusunda da seminerlere katıldınız, şimdi de bulunduğunuz bölgelerde gençler yetiştireceksiniz. Çok değerli ve yararlı hizmetler yapacaksınız. Bundan sonra da bu hizmetler bu süreklilik arz edecek. Sizler bölgelerinizde bu tip faaliyetler yaparak sürekliliği sağlayacaksınız. Cami rehberliği aslında bizim sadece cami müştemilatının tanıtımından ziyade aynı zamanda İslam'ın hoşgörü ve güleryüzünü temsil eden bir görev olarak addedilmesi gerektiğini, her ne kadar fahri yapılsa da çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA