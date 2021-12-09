Almanya'da cami parkında otomobil kundaklandı

Almanya'nın Bochum kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camisi'nin parkında bir otomobil kundaklandı.

Bochum DİTİB Merkez Camisi'nin bulunduğu Schmidtstr Caddesi'nde park halinde bulunan araç, saat 02.50 sıralarında kundaklandı. Tamamen yanan araç kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı. Bochum DİTİB Merkez Camii Dernek Başkanı Adnan Akçay, kamera kayıtlarında bir kişinin camiye ait park yerinde aracın altına benzin dökerek yaktığının görüldüğünü ifade etti. Ayrıca camiye 500 metre uzaklıkta başka bir elektrikli aracın da yakılmaya çalışıldığını söyleyen Akçay, olayla ilgili polisin soruşturma başlattığını ve caminin güvenlik kamera görüntülerini topladığını belirtti.