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Almanya'da cami otoparkındaki araç kundaklandı

Almanya'da cami otoparkındaki araç kundaklandı
AA / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Almanya'nın Bochum kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Merkez Camisi'nin parkındaki bir araç kundaklanma sonucu kullanılamaz hale geldi.

Almanya'nın Bochum kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Merkez Camisi'nin parkındaki bir araç kundaklanma sonucu kullanılamaz hale geldi.

DİTİB tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 02.50'de meydana gelen olayın ardından camiye 500 metre uzaklıktaki başka bir araç da kundaklanmaya çalışıldı.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen ve cami cemaatinden bir Türk'e ait olan aracın kundaklanması olayında ölen ya da yaralanan olmadı.

Bochum DİTİB Merkez Camisi Dernek Başkanı Adnan Akçay, kamera kayıtlarına göre gece bir kişinin camiye ait otoparka gelerek bir aracın altına benzin döküp yaktığını söyledi.

Yanan aracın kullanılamaz hale geldiğini belirten Akçay, daha sonra aynı kişinin caminin 500 metre ilerisinde başka bir aracı da yakmaya çalıştığını ancak aracın yanmadığını ifade etti.

Polis, kundaklama olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

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AA / Mesut Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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