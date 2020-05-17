Almanya'da cami kapısına domuz kafası asıldı Almanya'nın Vaihingen Enz kentinde bir caminin kapısına domuz kafası asıldı.

Almanya'nın Vaihingen Enz kentinde bir caminin kapısına domuz kafası asıldı.

Württemberg eyaletine bağlı Vaihingen Enz kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Fatih Camii'nin giriş kapısına kimliği belirsiz iki kişi tarafından domuz kafası asıldı. Vaihingen Enz DİTİB Fatih Camii Dernek Başkanı Latif Pekmezci, yaptığı açıklamada domuz kafasını dün gece 23.30 sularında üzerinde firma adı yazılı bir minibüsle gelen kişilerin astığını ifade etti. Pekmezci, olayla ilgili üzüntülerini dile getirerek, polisin olay yerini incelemeye açtığını ve soruşturma başlattığını söyledi.

Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosu Mehmet Erkan Öner, Din Hizmetleri Ataşesi Musa Uzun ve Württemberg DİTİB Eyalet Birliği Başkanı İsmet Harbi camiye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

(Sinan Karamurat/İHA)

Kaynak: İHA