Almanya'da cami duvarına tehdit mesajı yazıldı
Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Pfaffenhofen beldesindeki bir caminin duvarına, sprey boyayla tehdit mesajı yazıldı.
Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Pfaffenhofen beldesindeki bir caminin duvarına, sprey boyayla tehdit mesajı yazıldı.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Pfaffenhofen Camisi'ne gece 04.00 sularında gelen bir kişinin duvara yazdığı tehdit mesajı, camiye ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kamera kayıtlarına göre, kimliği belirsiz kişinin 1 dakika gibi kısa sürede tehdit mesajları yazdıktan sonra camiden hızla ayrıldığı belirtildi.
Cami derneği tarafından intikal ettirilen olayın ardından polisin konuyla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.
Kaynak: AA