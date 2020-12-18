Almanya'da cami duvarına sprey boyayla haç çizildi, karalama yapıldı
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Almanya'da cami duvarına sprey boyayla haç çizildi, karalama yapıldı

18.12.2020 22:45 | Son Güncelleme: 18.12.2020 22:45
Almanya'da cami duvarına sprey boyayla haç çizildi, karalama yapıldı

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Sontheim beldesindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Fatih Camisi'nin duvarlarına sprey boyayla haç çizildi, yazılar yazıldı, tabelası karalandı.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Sontheim beldesindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Fatih Camisi'nin duvarlarına sprey boyayla haç çizildi, yazılar yazıldı, tabelası karalandı.

Sontheim DİTİB Fatih Camisi Dernek Başkanı Ali Özdemir, gece camilerinin duvarında 8 noktaya sprey boyayla haç çizildiğini, tabela ile duvarlarının boyandığını söyledi. Özdemir, durumun sabah camiye gelen cemaat tarafından fark edildiğini ifade etti.

Saldırıdan büyük üzüntü duyduğunu belirten Özdemir, "30 yıldır Sontheim'da insanlara saygı duyduk ve her zaman saygılı muamele gördük. Şeffaf bir teşkilatız, Sontheim'ın bir parçasıyız ve kapımız herkese açık. Özellikle herkesin barış içinde birlikte yaşamalarını istiyoruz. 2019 yılında da pencerelerimiz ateşli silahla hasar görmüş, ancak olayın failleri bulunamamıştı. Bu saldırıyı yapanların bir an önce yakalanmasını talep ediyoruz." dedi.

Olayı fark eder etmez polise intikal ettirdiklerini aktaran Özdemir, polisin camide inceleme yapıp soruşturma başlattığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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