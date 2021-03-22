Almanya'da cami dernekleri evi yanan ailelerin yardımına koştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Almanya'da cami dernekleri evi yanan ailelerin yardımına koştu

22.03.2021 19:11 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:21
Almanya'da cami dernekleri evi yanan ailelerin yardımına koştu

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Viernheim beldesinde çıkan yangında evleri zarar gören ailelere, cami dernekleri yardımda bulundu.

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Viernheim beldesinde çıkan yangında evleri zarar gören ailelere, cami dernekleri yardımda bulundu.

Geçen ay meydana gelen ve 4 evin hasar görmesi sonucu 12'si çocuk 25 kişinin etkilendiği yangındaki zararların bir kısmının karşılanabilmesi amacıyla Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Eyüp Sultan Camisi'nin başlattığı kampanyaya, Viernheim Belediyesi bünyesindeki Lernmobil Derneği ile İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Sultan Ahmet Camisi Derneği destek verdi.

DİTİB Eyüp Sultan Camisi Başkan Vekili Ahmet Doğan, diğer dernek yetkilileriyle evi ve eşyaları yanan aileler için toplanan 2 bin 600 avroluk yardım çekini, Sosyal Yardım Ofisi Müdürü Rudolf Haas'a teslim etti.

Haas, toplumsal konularda camilerin duyarlılığını bildiklerini, daha önce başka konularda olduğu gibi yine yardımda bulunduklarını ifade ederek cami yetkililerine teşekkür etti.

Doğan, burada faaliyet gösteren camiler olarak ihtiyaç sahiplerine sağladıkları katkıdan dolayı mutlu olduklarını belirterek "Nasıl ki yıllar önce Haiti'de deprem, Dresden'de ve Pakistan'da sel felaketi olduğunda yardım topladık, şimdi de yaşadığımız şehir Viernheim'da tek bir yürek olduk. Irkı ve dini ne olursa olsun ihtiyaç duyulan her yerde olmaya, her yere koşmaya çalışan bir teşkilatız. Biz Almanya'nın bir parçasıyız ve her zaman varız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Hande Erçel Kemal Sunal Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Erol Bulut Ozan Tufan Mesut Özil Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Almanya'da cami dernekleri evi yanan ailelerin yardımına koştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 19:24:57. #1.15#
title