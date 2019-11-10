Almanya'da cami cemaati sokakta çorba dağıttı

10.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:12

Almanya'nın Köln kentinde Chorweiler Camisi öncülüğünde çorba ikram edildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Chorweiler Camisi'nce bazı kilise ve derneklerin de desteğiyle Chorweiler Belediyesi önünde "Barış Akşamı" ismiyle düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında mercimek çorbası çevre sakinlerine dağıtıldı.

DİTİB Chorweiler Camisi Derneği Başkanı İbrahim Altun, 2014 yılından bu yana gerek belediye gerek diğer derneklerle farklı sosyal sorumluluk projeleri yürüttüklerini belirtti.

Altun, cami derneğinin dış ilişkiler birimi tarafından gerçekleştirilen bu tür projelerle hem insanlara yardımcı olmayı, hem de derneklerini tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Kaynak: AA