Almanya'da cami avlusunda bıçakla saldırı girişiminde bulunan kişi yakalandı
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Almanya'da cami avlusunda bıçakla saldırı girişiminde bulunan kişi yakalandı

Almanya'da cami avlusunda bıçakla saldırı girişiminde bulunan kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Almanya'nın Dortmund kenti yakınlarındaki Scharnhorst beldesinde bir camiye bıçakla gelerek saldırı girişiminde bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Almanya'nın Dortmund kenti yakınlarındaki Scharnhorst beldesinde bir camiye bıçakla gelerek saldırı girişiminde bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Ayasofya Camisine dün akşam saatlerinde gelen bir kişi, görgü tanıklarının ifadesine göre, cami avlusuna bir bıçak bırakıp ayrıldı. Bunu fark eden cami cemaati olayı polise intikal ettirdi.

Daha sonra tekrar camiye gelen şüpheliyi tanıyan cemaat üyeleri engel olmak isteyince, saldırgan elindeki başka bir bıçakla çevredekileri tehdit etti. O esnada olay yerine gelen polis saldırganı gözaltına aldı.

Karakola götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

"Önlemlerimizi artırıyoruz"

DİTİB Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Dortmund Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Emre Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin yakalanıp sorgulandığını ve şimdilik cami cemaatinde tedirginlik gerektiren bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Güleç, "Özellikle son dönemlerde maalesef camilere saldırılar da artıyor. Bu da bizleri tedirgin ediyor. Camilerde aldığımız önlemleri artırıyoruz ve polisle de iş birliği içindeyiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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