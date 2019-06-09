Almanya'da büyük koalisyon sarsılıyor: Yeşiller'in yükselişiyle SPD gözünü sol ittifaka çevirdi

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Andrea Nahles'in istifasının ardından SPD'nin üst düzey politikacıları, Başbakan Angela Merkel'in muhafazakar partisiyle girdikleri kırılgan 'büyük koalisyon'a alternatif olarak sol partilerle olası bir üçlü koalisyona ışık yaktı.

Alman Yeşiller'in Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ve ülkedeki son anketlerde yaşadığı büyük çıkış ve SPD'nin yeni bir koalisyon için yönünü sola çevirmesi, Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki siyasi dengelerin değişeceği yorumlarını beraberinde getirdi. Euronews.com'da Görüntüle