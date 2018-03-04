Almanya'da 'Büyük Koalisyon'a Çıkan Onay ve Sonrası

Eylül 2017'de yapılan genel seçimlerden bu yana siyasette koalisyon arayışı içinde olan Almanya nihayet 'büyük koalisyon' olarak adlandırılan merkez sol ve sağdaki en büyük iki parti ile hükümetine kavuşuyor. Koalisyona onay veren Sosyal Demokrat Parti içerisinde ise tartışmalar sürüyor.