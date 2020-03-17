Almanya'da bulunan Türkleri taşıyan ilk uçak İstanbul'a geldi
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Almanya'da bulunan Türkleri taşıyan ilk uçak İstanbul'a geldi

Almanya'nın Münih kentinde bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını üzerine yurda gelmek isteyen Türkleri taşıyan ilk uçak İstanbul'a ulaştı.

17.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:52
Almanya'da bulunan Türkleri taşıyan ilk uçak İstanbul'a geldi

Almanya'nın Münih kentinde bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını üzerine yurda gelmek isteyen Türkleri taşıyan ilk uçak İstanbul'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, koronavirüs nedeniyle Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka'dan çıkışlı uçuşlar hafta sonu durdurulmuştu. Bu ülkelerde geçici olarak iş, akraba ziyareti ve öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesi için özel seferler konuldu. 9 ülkedeki Türk vatandaşları arasından Türk Büyükelçiliklerine 3 bin 614 kişi yurda dönmek için başvuruda bulundu.

Bu kapsamda başvuran uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşları, uçaklarla Türkiye'ye getirilmeye başlandı.

Türk Hava Yolları'nın TK 1630 sefer sayılı uçağıyla yerel saatle 10.05'te Münih'ten hareket eden uçakta bulunan 2'si bebek 108 yolcuyu taşıyan ilk uçak, saat 14.20'de İstanbul Havalimanı'na indi.

İstanbul Havalimanı'nda uçakların inmesi için özel bir bölge oluşturuldu. Bu bölgeye yanaşan uçaklardaki yolcuları, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne bağlı özel korumalı kıyafetleri olan sağlık ekipleri karşıladı.

Ayrıca bu alanda polis ve jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Sağlık kontrollerinin ardından yolcular, İstanbul'da karantina için boşaltılan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda götürülecek.

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Kaynak: AA

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