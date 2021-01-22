Almanya'da, Brezilya'daki Kovid-19'un yeni türüne rastlandı
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Almanya'da, Brezilya'daki Kovid-19'un yeni türüne rastlandı

22.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:04
Almanya'da, Brezilya'daki Kovid-19'un yeni türüne rastlandı

Brezilya'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türüne Almanya'da da rastlandığı bildirildi.

Brezilya'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türüne Almanya'da da rastlandığı bildirildi.

Hessen eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, Kovid-19'un yeni türünün Brezilya'dan gelen bir kişide saptandığı ve bunun Almanya'da kayda geçen ilk vaka olduğu kaydedildi.

Söz konusu kişinin ülkeye girişinde yapılan testinin pozitif çıktığı ancak semptom göstermediği ifade edilen açıklamada, Berlin'deki Robert Koch Enstitüsünün vakayla ilgili bilgilendirildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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