Almanya'da boksun kurallarını değiştiren boksör, olimpiyatlara katılmak istiyor

20.11.2019 10:53 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:53

Almanya'nın başkenti Berlin'de profesyonel boks hayatına devam eden Lübnan asıllı kadın boksör Zeina Nassar, olimpiyatlara gitmek için ring dışında da mücadele ediyor.

Almanya'da tüy sıklet şampiyonu olan Zeina Nassar, ülke çapındaki turnuvalarda başörtüsü ile yarışmak için, 2017 yılında Almanya'daki kadın boks müsabakalarında kıyafet değişikliği yapılmasını sağlayarak ilk engeli geçti. 20 yaşındaki kadın sporcunun elinde 5 Berlin şampiyonluğu bulunuyor. Nassar'ın bundan sonraki hedefi ise sırasıyla Avrupa ve Dünya şampiyonaları ile en büyük hayali olan olimpiyatlara katılmak. Ancak başarılı boksör bu turnuvalara katılmak için 'kadın boks kıyafeti kurallarının' değişmesini bekliyor. Başörtülü olduğu için bu şampiyonalarda yarışmasına müsaade edilmeyen Nassar, haftanın altı günü ve günde iki kez antrenman yapıyor.

Uluslararası Amatör Boks Birliği (AIBA) boksörler için giyim kurallarını son derece net belirlemiş ve sporcuların dizlerinin kesinlikle açıkta olması gerektiği belirterek başörtüsünü yasaklamış durumda. Alman Boks Birliği Direktörü Michael Müller, Zeina Nassar'ın Avrupa Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda maçlara çıkabilmesi için görüşmeleri sürdürüyor.Zeina Nassar'ın başarısı ve çalışmalarından sonra Almanya Boks Birliği kıyafet ile ilgili düzenlemede 'dinlerinin gereği olarak kadın boksörler uzun kollu ve tüm bacakları kapsayan kıyafetler giyebilir ve başörtüsü takabilir' şeklinde değişikliğe gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Nassar'ın galip geldiği bir maçın görüntüleri

Nassar'ın antrenmanından görüntüler

Kaynak: DHA