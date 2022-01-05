Almanya'da Birlik Partileri, cumhurbaşkanlığı seçiminde Steinmeier'i destekleyecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya'da Birlik Partileri, cumhurbaşkanlığı seçiminde Steinmeier'i destekleyecek

Almanya'da Birlik Partileri, cumhurbaşkanlığı seçiminde Steinmeier'i destekleyecek
AA / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya'da 13 Şubat'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefette bulunan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) tekrar aday olan Frank Walter Steinmeier'e destek verecek.

Almanya'da 13 Şubat'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefette bulunan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) tekrar aday olan Frank Walter Steinmeier'e destek verecek.

Alman Haber Ajansı DPA'nın parti kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin yönetimleri seçimde tekrar aday olan 12. Cumhurbaşkanı Steinmeier'i destekleme kararı aldı.

Almanya'da cumhurbaşkanını, Federal Meclis üyelerinin yanı sıra eyaletlerin belirlediği temsilcilerden oluşan Federal Seçiciler Kurulu belirliyor. Şubat ayındaki seçimlerde 1472 kişi oy kullanacak.

Anayasa'nın 54. maddesine göre seçimi kazanmak için ilk iki turda salt çoğunluk yeterli oluyor. İlk iki turda yeterli oy alınmaması durumunda üçüncü turda en fazla oy alan aday cumhurbaşkanı seçiliyor.

Daha önce de hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller (Die Grüne) ve Hür Demokrat Parti (FDP) Steinmeier'i destekleyeceklerini açıklamıştı.

5 Ocak 1956 doğumlu deneyimli siyasetçi Steinmeier, SPD'den Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştu.

Almanya'da cumhurbaşkanı 5 yılda bir seçiliyor.

Son dakika... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)

Son dakika... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)

 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1)

AA / Cüneyt Karadağ - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title