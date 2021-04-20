Almanya'da Birlik Partileri (CDU/CSU) Başbakan Adayı Laschet oldu
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Almanya'da Birlik Partileri (CDU/CSU) Başbakan Adayı Laschet oldu

Almanya'da Birlik Partileri (CDU/CSU) Başbakan Adayı Laschet oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde, iktidardaki Hıristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) Başbakan adayı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı ve Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet oldu.

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde, iktidardaki Hıristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) Başbakan adayı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı ve Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet oldu.

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) lideri Markus Söder'in Başbakan adayı olarak gösterirken Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise tercihini Genel Başkanları ve Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet'ten yana kullandı. CDU Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyelerinin yaklaşık 6 saat süren toplantısının ardından iki lider arasındaki yarışın kazananı belli oldu. Online olarak düzenlenen olağanüstü toplantıda yapılan gizli oylamada, 46 üyeden 31'i CDU Genel Başkanı Laschet'ten yana oy kullandı. Oylamada 9 üye CSU lideri Söder'in adaylığını desteklerken, 6 üye ise çekimser kaldı.

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Başkanı ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder günlerdir verdiği mücadeleyi sona erdirdi. Söder, Münih'te yaptığı açıklamada, "Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Armin Laschet'in, Başbakan adayı olmasına karar verdi. Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Başbakan adaylığından çekilerek, Birlik Partileri (CDU/CSU) Başbakan adayı Armin Laschet'i destekliyoruz" ifadelerini kullandı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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