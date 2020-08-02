Almanya'da bıraktığı köpeği "Pascha"nın öldüğünü tatile geldiği memleketinde öğrendi Almanya'dan, tatilini geçirmek üzere Çanakkale'nin Eceabat ilçesine gelen Serkan Tunç, sosyal medyada da ilgi gören köpeğinin öldüğü haberini alınca büyük üzüntü yaşadı.

Almanya'dan, tatilini geçirmek üzere Çanakkale'nin Eceabat ilçesine gelen Serkan Tunç, sosyal medyada da ilgi gören köpeğinin öldüğü haberini alınca büyük üzüntü yaşadı.

Alman kurdu cinsi köpeğini eşi Petra Tunç'a emanet eden Tunç, memleketi Eceabat'a geldi.

"Pascha" ismini verdiği köpeğini eğittiği videoları sosyal medyada ilgi gören Serkan Tunç'u arayan eşi, köpeğin boğazına tenis topu kaçtığını söyledi.

Petra Tunç'un bir hayvan hastanesine götürdüğü "Pascha", müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Serkan Tunç, yaptığı açıklamada, köpeği ile çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medyada paylaşarak insanlara hayvan sevgisini, eğitimin ne kadar önemli olduğunu gösterme amacında olduğunu söyledi.

Pascha'nın Almanya'da yavrularının bulunduğu bir ailesinin olduğunu, ileride bu aileden bir yavru edinmek istediğini anlatan Tunç, ölen köpeğinin acısını bu şekilde dindirmek istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA