Almanya'da bir Türk daha korona virüsten hayatını kaybetti Almanya'da yaşayan Türkçe öğretmeni Atilla Eren korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Almanya'da yaşayan Türkçe öğretmeni Atilla Eren korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını Almanya'da bir Türk vatandaşın daha ölümüne neden oldu. Almanya'nın Giessen kentinde uzun yıllar Türkçe ve Türk Kültür dersleri öğretmenliği yapan 1945 doğumlu Dr. Atilla Eren Covid-19 virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Atilla Eren'in tedavi gördüğü Giesen Üniversite hastanesinde hayatını kaybetmesi sonucu Almanya'da korona virüs salgınından hayatını kaybeden Türklerin sayısı 70'e ulaştı. - BERLİN

Kaynak: İHA