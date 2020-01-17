Almanya'da bir Türk aracında egzoz gazıyla intihar etti
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Almanya'da bir Türk aracında egzoz gazıyla intihar etti

Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşı girdiği bunalım sonucu egzoz gazını aracının içine vererek intihar etti.

17.01.2020 16:37 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:42
Almanya'da bir Türk aracında egzoz gazıyla intihar etti

'da yaşayan bir Türk vatandaşı girdiği bunalım sonucu egzoz gazını aracının içine vererek intihar etti.


Olay, Almanya'nın Grömistz şehrinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Mustafa Y.(44) girdiği bunalım sorucu egzoz gazını aracının içine vererek intihar etti. Mustafa Y. olay yerinde hayatını kaybetti.


Mustafa Y.'nin cenazesi Hamburg şehrinden İstanbul aktarmayı olarak uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirilerek toprağa verilmek üzere memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine götürüldü. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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