Almanya'da bir tır, ABD askerlerinin bulunduğu konvoydaki araçlara çarptı
Almanya'nın Bavyera eyaletinde bir tırın, ABD askerlerinin bulunduğu konvoydaki araçlara çarptığı bildirildi.
Almanya'nın Bavyera eyaletinde bir tırın, ABD askerlerinin bulunduğu konvoydaki araçlara çarptığı bildirildi.
Alman Haber Ajansı'nın (DPA) Oberpfalz Emniyet Müdürlüğü sözcüsüne dayandırdığı haber de, Parsberg kasabası yakınlarındaki A3 otoyolunda, bir tırın, emniyet şeridinde duran askeri konvoydaki araçlara çarptığı belirtildi.
Çarpma sonucu araçların alev aldığı ve ABD ordusuna bağlı askerlerin yaralandığı kaydedildi.
İlk belirlemelere göre 8 kişinin duman zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
Otoyolun, kazanın ardından her iki yönde trafiğe kapatıldığı belirtildi.
Bild gazetesinin haberinde de askeri konvoyun 3 araçtan oluştuğu kaydedilerek, ABD ordusuna ait araçların, yakındaki bir askeri alana gittiği ifade edildi.
AA / Erbil Başay - Son Dakika Haberleri