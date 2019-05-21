Almanya'da Bir Parti Nazilerin Soyadlarına Sahip Adaylarla AP Seçimlerine Gidiyor

Avrupa Parlamentosu seçimlerine Almanya'dan katılan bir siyasi partinin Nazi rejiminde kilit roller oynayan kişilerle aynı soyadı taşıyan adaylar kullanması tepki topladı.

Satirik yayın yapan 'Titanic' dergisinin eski genel yayın yönetmeni Martin Sonneborn tarafından kurulan 'Die Partei' (Parti), Avrupa Parlamentosu seçimlerine aralarında Goebbels, Hess, Eichmann, Speer, Bormann gibi soyisimlere sahip olan adaylarla katılıyor. Bu isimler, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nda önemli makamlara sahip olan kişilerin soyadları olarak da biliniyor. Euronews.com'da Görüntüle