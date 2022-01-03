Parmak izini andırdığı iddia edilen mimari yapılar ve kentler zaman zaman sosyal medyada gündeme geliyor. Buna; Sao Paulo Hükümet Konağı'nın mimarının binayı akciğer kanseri babasının parmak izi şeklinde tasarladığı iddiasını örnek gösterebiliriz.

SEVGİLİSİNİN PARMAK İZİYLE ŞEHİR TASARLADI İDDİASI

Bir başka iddia ise son zamanlarda sosyal medyada gündeme getirilen Almanya'da bir şehrin kent düzenlemesinin parmak izi şeklinde inşa edildiğini iddiası. İddiaya göre kentin düzenlemesini yapan mimar, kentte yapıları sevgilisinin parmak izi şeklinde tasarladı.

İDDİA GERÇEĞİ YANSITMIYOR

İddialara konu olan fotoğraf ise aslında gerçek bir yerleşim yerini göstermiyor. Yapılan incelemeler sonucunda parmak izine benzetilen tasarımın Jacob Eisinger adlı sanatçının 3 boyutlu tasarımı olduğu anlaşılıyor. Öte yandan tasarım, MODUS dergisinin 2015 yılı Şubat ayı sayısının kapağında yer alıyor.

MODUS dergisinin kapağı.

Doğruluk Kontrolü "Almanya'da bir mimarın, kent düzenlemesini sevgilisinin parmak izi şeklinde yaptığı iddiası" YANLIŞ DOĞRU BULGULAR "Almanya'da bir şehrin kent düzenlemesinin parmak izi şeklinde inşa edildiği iddia edildi. İddiaya göre kentin düzenlemesini yapan mimar, binaları sevgilisinin parmak izi şeklinde yaptı. Görselin gerçek olmadığı, Jacob Eisinger adlı sanatçı tarafından tasarlandığı ortaya çıktı."

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