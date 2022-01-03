Almanya'da bir mimarın, kent düzenlemesini sevgilisinin parmak izi şeklinde yaptığı iddiası - Haberler
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Almanya'da bir mimarın, kent düzenlemesini sevgilisinin parmak izi şeklinde yaptığı iddiası

Almanya'da bir mimarın, kent düzenlemesini sevgilisinin parmak izi şeklinde yaptığı iddiası
Haberler.com - Haberler | Güncel

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, kuş bakışı bakıldığında parmak izini andıran evlerin görüntüsünü paylaşarak, Almanya'da bir şehrin kent düzenlemesinin parmak izi şeklinde inşa edildiğini iddia etti. İddiaya göre kentin düzenlemesini yapan mimar, binaları sevgilisinin parmak izi şeklinde yaptı. Sık sık gündeme gelen bu görüntünün Jacob Eisinger adlı sanatçı tarafından tasarlandığı ortaya çıktı.

Parmak izini andırdığı iddia edilen mimari yapılar ve kentler zaman zaman sosyal medyada gündeme geliyor. Buna; Sao Paulo Hükümet Konağı'nın mimarının binayı akciğer kanseri babasının parmak izi şeklinde tasarladığı iddiasını örnek gösterebiliriz.

Almanya'da bir mimarın, kent düzenlemesini sevgilisinin parmak izi şeklinde yaptığı iddiası

SEVGİLİSİNİN PARMAK İZİYLE ŞEHİR TASARLADI İDDİASI

Bir başka iddia ise son zamanlarda sosyal medyada gündeme getirilen Almanya'da bir şehrin kent düzenlemesinin parmak izi şeklinde inşa edildiğini iddiası. İddiaya göre kentin düzenlemesini yapan mimar, kentte yapıları sevgilisinin parmak izi şeklinde tasarladı.

Almanya'da bir mimarın, kent düzenlemesini sevgilisinin parmak izi şeklinde yaptığı iddiası

İDDİA GERÇEĞİ YANSITMIYOR

İddialara konu olan fotoğraf ise aslında gerçek bir yerleşim yerini göstermiyor. Yapılan incelemeler sonucunda parmak izine benzetilen tasarımın Jacob Eisinger adlı sanatçının 3 boyutlu tasarımı olduğu anlaşılıyor. Öte yandan tasarım, MODUS dergisinin 2015 yılı Şubat ayı sayısının kapağında yer alıyor.

Almanya'da bir mimarın, kent düzenlemesini sevgilisinin parmak izi şeklinde yaptığı iddiasıMODUS dergisinin kapağı.

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"Almanya'da bir mimarın, kent düzenlemesini sevgilisinin parmak izi şeklinde yaptığı iddiası"
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"Almanya'da bir şehrin kent düzenlemesinin parmak izi şeklinde inşa edildiği iddia edildi. İddiaya göre kentin düzenlemesini yapan mimar, binaları sevgilisinin parmak izi şeklinde yaptı. Görselin gerçek olmadığı, Jacob Eisinger adlı sanatçı tarafından tasarlandığı ortaya çıktı."

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