– Almanya'da bir mahkeme, Esad karşıtı muhaliflere yönelik işkenceyi yöneten eski komutan Enver Raslan'ı insanlığa karşı suç işlemekten müebbet hapis...
– Almanya'da bir mahkeme, Esad karşıtı muhaliflere yönelik işkenceyi yöneten eski komutan Enver Raslan'ı insanlığa karşı suç işlemekten müebbet hapis cezasına mahkum etti.
– Almanya'da bir mahkeme, Esad karşıtı muhaliflere yönelik işkenceyi yöneten eski komutan Enver Raslan'ı insanlığa karşı suç işlemekten müebbet hapis cezasına mahkum etti. - BERLİN
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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