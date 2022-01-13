– Almanya'da bir mahkeme, Esad karşıtı muhaliflere yönelik işkenceyi yöneten eski komutan Enver Raslan'ı insanlığa karşı suç işlemekten müebbet hapis... - Haberler
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– Almanya'da bir mahkeme, Esad karşıtı muhaliflere yönelik işkenceyi yöneten eski komutan Enver Raslan'ı insanlığa karşı suç işlemekten müebbet hapis...

– Almanya'da bir mahkeme, Esad karşıtı muhaliflere yönelik işkenceyi yöneten eski komutan Enver Raslan'ı insanlığa karşı suç işlemekten müebbet hapis...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

– Almanya'da bir mahkeme, Esad karşıtı muhaliflere yönelik işkenceyi yöneten eski komutan Enver Raslan'ı insanlığa karşı suç işlemekten müebbet hapis cezasına mahkum etti.

– Almanya'da bir mahkeme, Esad karşıtı muhaliflere yönelik işkenceyi yöneten eski komutan Enver Raslan'ı insanlığa karşı suç işlemekten müebbet hapis cezasına mahkum etti. - BERLİN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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