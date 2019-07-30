Almanya'da bir kişi anne ile çocuğu yaklaşan trenin önüne itti, çocuk yaşamını yitirdi

Almanya'nın Frankfurt kentinde bir kişi tarafından yaklaşan trenin önüne itilen sekiz yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. İten kişinin 40 yaşlarında Eritre kökenli biri olduğu bildirildi. Saldırgan olayın gerçekleştiği Frankfurt am Main Garı'nda yakalandı.

Saldırganın aynı zamanda çocuğun annesini de ittiği, ancak kadının kurtulmayı başardığı duyuruldu. Frankfurt polisi saldırganın üçüncü bir kişiyi daha itmeye çalıştığını, ancak bu kişinin kendini kurtardığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle