Almanya'da bir hemşire, 5 bebeğe morfin verdiği şüphesiyle tutuklandı
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Almanya'da bir hemşire, 5 bebeğe morfin verdiği şüphesiyle tutuklandı

Almanya’da bir hemşire, hastanede tedavi altında olan 5 bebeğe morfin aşıladığı şüphesiyle tutuklandı. Hemşire iddiaları reddetti.

31.01.2020 06:05 | Son Güncelleme: 31.01.2020 06:05
Almanya'da bir hemşire, 5 bebeğe morfin verdiği şüphesiyle tutuklandı

'da bir hemşire, hastanede tedavi altında olan 5 bebeğe morfin verdiği şüphesiyle tutuklandı.


Hayati tehlikeye yol açabilecek solunum güçlükleri yaşayan bebeklerin, aynı anda sağlıklarının bozulması üzerine, diğer tıbbi personelin hemşireyi güvenlik güçlerine ihbar ettiği ortaya çıktı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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