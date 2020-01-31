Almanya'da bir hemşire, 5 bebeğe morfin verdiği şüphesiyle tutuklandı

31.01.2020 06:05 | Son Güncelleme: 31.01.2020 06:05

Almanya'da bir hemşire, hastanede tedavi altında olan 5 bebeğe morfin verdiği şüphesiyle tutuklandı.



Hayati tehlikeye yol açabilecek solunum güçlükleri yaşayan bebeklerin, aynı anda sağlıklarının bozulması üzerine, diğer tıbbi personelin hemşireyi güvenlik güçlerine ihbar ettiği ortaya çıktı. Euronews.com'da Görüntüle