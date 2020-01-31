Almanya'da bir hemşire, 5 bebeğe morfin verdiği şüphesiyle tutuklandı
Almanya’da bir hemşire, hastanede tedavi altında olan 5 bebeğe morfin aşıladığı şüphesiyle tutuklandı. Hemşire iddiaları reddetti.
31.01.2020 06:05 | Son Güncelleme: 31.01.2020 06:05
Almanya'da bir hemşire, hastanede tedavi altında olan 5 bebeğe morfin verdiği şüphesiyle tutuklandı.
Hayati tehlikeye yol açabilecek solunum güçlükleri yaşayan bebeklerin, aynı anda sağlıklarının bozulması üzerine, diğer tıbbi personelin hemşireyi güvenlik güçlerine ihbar ettiği ortaya çıktı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com