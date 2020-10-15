Almanya'da bir günde rekor korona vakası
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Almanya'da bir günde rekor korona vakası

15.10.2020 11:22 | Son Güncelleme: 15.10.2020 11:25
Almanya'da bir günde rekor korona vakası

Almanya'da 28 Mart ayından beri ilk kez günlük vaka sayısı 6 bini geçti.

Almanya'da 28 Mart ayından beri ilk kez günlük vaka sayısı 6 bini geçti.

Korona virüs salgını son dönemlerde Avrupa ülkelerinde yeniden yükselmeye başladı. Fransa'da dün alınan kararların ardından Almanya da son günlük vaka sayılarını paylaştı. Almanya'da korona virüs salgınıyla alakalı verileri takip eden Robert Koch Enstitüsü (RKI) son 24 saatte 6 bin 638 yeni vaka sayısı tespit edildiğini ve korona virüs bağlantılı olarak 33 kişinin hayatını kaybettiği duyurdu. Elde edilen son verilere göre, Almanya'da salgının başladığı günden bu güne en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

RKI, korona virüs salgınının başlamasından bu yana 341 bin 223 kişinin enfekte olduğunu, 9 bin 710 kişinin salgın sonucu hayatını kaybettiğini ve 284 bin 600 kişinin de iyileştiğini aktardı.

Öte yandan, Almanya'da günlük en yüksek korona vaka sayısı 28 Mart'ta kaydedildiğini bildiren Robert Koch Enstitüsü, 28 Mart'ta görülen korona virüs vaka sayısının 6 bin 294 olduğunu bildirdi.

(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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