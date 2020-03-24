Almanya'da bir günde 4 bin 764 vaka, 28 ölüm
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Hükümet, Almanya, 3. Sayfa

Almanya'da bir günde 4 bin 764 vaka, 28 ölüm

Almanya'da korona virüs nedeniyle bir günde 4 bin 764 yeni vaka ve 28 ölümün gerçekleştiği açıklandı.

24.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:29
Almanya'da bir günde 4 bin 764 vaka, 28 ölüm

Almanya'da korona virüs nedeniyle bir günde 4 bin 764 yeni vaka ve 28 ölümün gerçekleştiği açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) pandemi (küresel salgın) ilan ettiği korona virüs vaka ve ölümleri Almanya'da hızla artıyor. Alman federal hükümet kurumu ve hastalık kontrolü ve önlenmesinden sorumlu Robert Koch Institute (RKI) araştırma enstitüsü verilerine göre, Almanya'da bir günde 28 ölümün gerçekleştiği ve 4 bin 764 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi. Enstitüye göre vaka sayısı bir günde 22 bin 672'den 27 bin 436'ya yükseldi. RKI, 28 ölümün ardından ölü sayısının ise 114'e yükseldiğini belirtti. Almanya diğer ülkelere kıyasla ölüm oranı düşük ancak vaka sayısı açısından virüsten en çok etkilenen ülkeler arasında bulunuyor. - BERLİN

Kaynak: İHA

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